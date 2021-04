Thomas tankt vertrouwen in proloog Romandië: “Zeer goed begin”

In de korte, maar krachtige opener van de Ronde van Romandië was Geraint Thomas niet opgewassen tegen het geweld van zijn ploegmaat Rohan Dennis. Met een tweede plaats, op negen seconden van de Australiër, kon de Welshman desalniettemin tevreden zijn.

Het ruim vier kilometer lange parcours in Oron werd gekenmerkt werd door een slothelling van bijna 900 meter aan 7,6%. Thomas kijkt tevreden terug op de proloog waarin INEOS Grenadiers de dienst uitmaakte. “Eerste, tweede en derde is een geweldig resultaat voor het team”, zei hij in een interview na de finish.

“Met die klim op het einde was het zaak om goed in te delen. Ik heb mijn inspanning in het eerste deel gecontroleerd. Aan de voet van het klimmetje ben ik harder gaan rijden. In de laatste 200 meter voelde ik dat ik wat trager begon te rijden, maar het is desondanks een zeer goed begin van de race.”

Na een voorzichtige start van het seizoen is de Tourwinnaar van 2018 steeds hoger in de uitslagen terug te vinden. Eind maart reed hij naar een derde plaats in het eindklassement in de Ronde van Catalonië. “Dat was een goed resultaat. Het is zaak om daarop voort te borduren. Dit is in ieder geval een prima start van de Ronde van Romandië.”

Thomas is gestart als kopman van INEOS Grenadiers, toch wil de Welshman nog niet uitspreken dat hij favoriet is om de etappekoers op zijn naam te schrijven. “Op training gaat het lekker en in races gaat het ook steeds beter, maar we moeten kijken wat ik waard ben in vergelijking met de rest.”