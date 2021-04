Rohan Dennis na proloogzege in Romandië: “Extra druk op onze ploeg”

Een heuse clean sweep voor INEOS Grenadiers in de proloog van de Ronde van Romandië deze dinsdag. Rohan Dennis stond op het hoogste podium in Oron, nadat hij ploegmaats Geraint Thomas en Richie Porte verslagen had. “Hier ben ik heel blij, maar deze 1-2-3 bezorgt ons ook wat extra druk voor de rest van de week”, voorspelt Dennis.

“Maar het is ook een goed teken dat we twee renners hebben voor het algemeen klassement die goed in vorm zijn”, doelt Dennis op kopman Thomas en schaduwkopman Porte. “Mijn rol is hetzelfde als in de Ronde van Catalonië en de Giro d’Italia van vorig jaar. Ik ben een van de laatste helpers in de bergen. Mijn rol verandert alleen als het weer zo slecht is, dat ik mee kan blijven doen in het klassement. Dan kan ik uitgespeeld worden in de laatste tijdrit, maar in principe gaat mijn rol niet veranderen.”

‘Wilde verschil maken op de klim’

De Australische tijdritspecialist heeft negen seconden voorsprong op zijn twee ploeggenoten. “Ik kon mijn tijdrit wel indelen. Ik wist dat ik snel moest vertrekken, maar ook dat ik iets moest overhouden voor de klim. Tegenover sterke renners als Bissegger en Ganna zou ik sneller moeten klimmen, want dat is mijn kracht”, aldus de proloogwinnaar. “Ik wilde niets verliezen op vlakke en daarna het verschil maken.”

Dennis rekende in Oron ook af met Filippo Ganna, de wereldkampioen tijdrijden. De Italiaan werd ‘slechts’ negende. “Er is wel wat rivaliteit, maar we zijn blij voor elkaar als we winnen”, lacht Dennis. “Het gaat erom dat de ploeg wint. Hij zal blij zijn voor mij, net als dat ik blij was voor hem toen hij wereldkampioen werd.”