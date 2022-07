Thomas had moeite met natte wegen: “De eerste paar bochten reed ik als mijn vrouw”

Geraint Thomas was niet tevreden met de tijdrit die hij afleverde op de openingsdag van de Tour de France. Aan het slot herpakte de Brit zich wat, maar de eerste kilometers verliepen verre van vlekkeloos. “Zo’n slecht eerste deel van een tijdrit heb ik denk ik nog nooit gedaan”, aldus de renner van INEOS Grenadiers, die uiteindelijk 18 seconden verloor op de grote favoriet voor de eindzege, Tadej Pogacar.

“Ik wilde voorzichtig beginnen qua vermogen”, vervolgt Thomas, die zijn tijdrit in natte omstandigheden aflegde. “Iedereen zegt tegen je: doe het voorzichtig in de bochten, het is drie weken. En er waren blijkbaar veel valpartijen. Ik was aan het opwarmen, dus dat heb ik niet gezien. Maar het zat in mijn hoofd, dus de eerste paar bochten reed ik als mijn vrouw. En zij heeft twaalf jaar niet op een fiets gereden. Het was ongelofelijk.”

“Toen ik bij het eerste tussenpunt kwam, had ik een achterstand van achttien seconden of zo. Daarna dacht ik echt: GO! De benen waren eigenlijk goed, dat is het belangrijkste, maar zoals ik zei: de bochten… het was echt vreselijk. Ik overdacht het te veel, het ging niet vloeiend. Als het regent, kun je het best overal doorheen vloeien. Je moet je snelheid behouden. Maar ik was gewoon… gewoon niet vloeiend.”

“Frustrerend”

Voor de Tourwinnaar van 2018 ging de openingstijdrit dus niet zoals gehoopt. “Ik weet dat ik beter had kunnen rijden, dat is frustrerend. Maar je moet het positief houden. En ik had het warm, wat betekent dat ik het niet snel koud krijg”, lacht Thomas.

Tom Pidcock zal de laatste starter van INEOS zijn. “Als het droog is, zal hij een groot voordeel hebben. Maar ik weet niet of het dat wordt, ik denk dat het blijft spoelen. In een stadscentrum als dit, weet je het nooit. In elke bocht kan een beetje olie liggen”, wijst Thomas nogmaals op het gevaar.