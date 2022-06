Thomas had eindwinst in Zwitserland niet verwacht: “We hadden twee andere kopmannen”

Geraint Thomas is klaar voor de Tour de France. De Brit van INEOS Grenadiers schreef vandaag de Ronde van Zwitserland op zijn naam door in de slottijdrit Sergio Higuita te onttronen als klassementsleider. “Ik ben heel blij met deze overwinning”, zei G na afloop van de chronoproef tegen Cycling Pro Net.

“Ik had het niet verwacht eerlijk gezegd, want we hadden twee andere kopmannen in het team”, doelt Thomas op Daniel Felipe Martínez en Adam Yates. Die eerste verloor op dag één al behoorlijk wat tijd, die tweede stapte donderdag niet meer op vanwege een positieve coronatest. Thomas kwam zo in de rol van kopman en maakte het op de laatste dag af. “In het begin van de week deed ik nog wat lead-outs en zo, maar ik ben blij dat ik het vandaag af kon maken.”

Moeilijke periode

De laatste overwinning van Thomas dateerde van meer dan een jaar geleden, toen hij de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné won. “Het is gewoon mooi om te winnen. Vanaf de Tour van vorig jaar tot het einde van dat seizoen, was echt heel moeilijk. Het was misschien weer de zwaarste periode uit mijn carrière. Ik begon dit seizoen met wat achterstand, maar ik heb gewoon genoten van het koersen en de opbouw samen met de jongens uit het team. Het is heel mooi om weer van voren te koersen. Ik ben heel blij met deze overwinning.”

Terwijl hij de eindzege relatief eenvoudig naar zich toetrok, kwam Thomas net te kort voor de dagzege. Remco Evenepoel legde het parcours rond Vaduz drie seconden sneller af. “Ik ben een beetje teleurgesteld dat ik de rit niet won eerlijk gezegd. Ik wist niet hoe nipt het was, ik kreeg de tijdsverschillen niet door via de oortjes. Het had mooi geweest als ik hem gepakt had, maar het is ook mooi om het algemeen klassement te winnen.”

Rol in Tour de France

De komende week staat voor Thomas in het teken van rust, daarna trekt hij naar Kopenhagen voor de Tour de France. Wat zal zijn rol daar zijn? “Ik ben gemakkelijk. Ik wil daar gewoon heengaan, hard koersen en doen wat ik kan. We hebben twee andere kopmannen in het team. Of ik nou hoog moet blijven staan in het algemeen klassement om meerdere kaarten te kunnen spelen, voor etappezeges ga of de jongens help, ik ben overal blij mee. Natuurlijk zal ik mijn kans grijpen als die komt.”