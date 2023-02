Thomas Gloag knokt zich naar jongerentrui in Ronde van Valencia

Thomas Gloag heeft zondag het jongerenklassement van de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De beloftevolle Britse klimmer van Jumbo-Visma had het in de korte slotetappe van de Spaanse rittenkoers wel lastig, maar wist met de nodige vechtlust de witte jongerentrui veilig te stellen.

De laatste etappe van de Ronde van Valencia was slechts 92 kilometer lang, maar kwam volledig tot ontploffing op de lastige La Frontera (5,2 km aan 9%). Gloag bleek op de steilere flanken niet in staat om het verschroeiende tempo van Aleksandr Vlasov, de kopman van BORA-hansgrohe, te volgen. De 21-jarige neoprof gaf zich echter niet zomaar gewonnen, bleef knokken en wist zo alsnog de schade te beperken en de witte jongerentrui te behouden.

Mooie week

In het eindklassement finisht Gloag uiteindelijk als zesde, op iets meer dan een halve minuut van de Portugese eindwinnaar Rui Costa. “Het was een moeilijke dag”, vat ploegleider Frans Maassen het samen. “Dat hadden we ingecalculeerd, mede omdat de lastigste klim van de ronde op het programma stond. Het was echt een brute klim. Het spatte helemaal uiteen. Thomas was wat minder dan de afgelopen vier dagen, dus hij zat na de klim niet bij de favorieten.”

“Het is jammer dat zijn groepje niet meer vooraan terugkeerde, want dan hadden we zelfs nog kunnen sprinten met Olav Kooij. Die reed erg goed bergop. Het is al met al een mooie week voor Tom geweest. Het is indrukwekkend wat hij en de hele groep hebben laten zien na het uitvallen van Michel Hessmann en Lars Boven”, aldus een tevreden Maassen.