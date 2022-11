Thomas Gloag kijkt uit naar nieuw seizoen met Jumbo-Visma: “Wil meedoen in finale”

Thomas Gloag maakte indruk in zijn eerste wedstrijden in het tenue van Jumbo-Visma. De nog maar 21-jarige Brit was meteen goed voor drie top-20 plaatsen in de Italiaanse najaarskoersen. “Volgend jaar wil ik een paar keer meedoen in de finale.”

“Iedereen had vrije rollen in de Italiaanse wedstrijden aan het einde van het seizoen, het was met andere woorden een grote kans voor mij om me te tonen”, vertelde Gloag aan Cyclingmole. Wat opviel, is zijn aanvallende wijze van koersen. Zal dat in de toekomst ook zo zijn? “Ik weet nog niet wat voor type renner ik zal worden. Over specifieke resultaten denk ik ook nog niet na.”

De jonge Brit kijkt zeer hard uit naar 2023, zijn eerste echte seizoen in het tenue van het Nederlandse Jumbo-Visma. “Het zal een jaar worden van leren en verbeteren. Aan de andere kant zou ik toch wel graag een paar keer kunnen meedoen in de finale”, is Gloag ambitieus.