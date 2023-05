Thomas een ‘gebroken man’ na Giro d’Italia: “Ik kon maar een half biertje op”

Voor Geraint Thomas kende de Giro d’Italia een hartverscheurend einde. De Brit leek lange tijd op weg naar de eindzege en begon als leider aan de allesbeslissende klimtijdrit naar de Monte Lussari, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Primož Roglič.

In zijn podcast Watts Occuring blikt hij, samen met zijn ploeggenoot, vriend en medepresentator Luke Rowe, nog een keer terug op de voorbije dagen. “Ik ben om eerlijk te zijn een gebroken man. Het is niet dat we een gekke nacht hebben gehad, maar het lichaam zegt gewoon stop. Ik kon maar een half biertje op omdat mijn maag zo omgekeerd was van alle gels in de laatste week van de Giro.”

Thomas zag de eindzege in extremis nog door zijn vingers glippen. “De klimtijdrit? Ik voelde het anderhalve kilometer voor de top, ik kon niet blijven pushen. Dat was wel een moment dat ik even dacht: shit.” De 37-jarige Brit kwam uiteindelijk 14 seconden te kort om de Giro te winnen.

Thomas heeft echter wel genoten van zijn drieweekse avontuur. “Ik heb nog nooit in zo’n goede ploeg gezeten, en dan vooral qua vibe. Alle acht de jongens waren geweldig. Daar was ik nog het meest teleurgesteld over: dat ik het niet heb kunnen afmaken. Laurens De Plus heeft, omdat hij er gereden heeft, veel respect voor Jumbo-Visma. Hij zei tegen me: Rohan Dennis wordt beter. Maar toen vertelde ik hem: hij kan jou nog niet aan.”

Volgende doelen

Nu volgt er voor Thomas een korte rustperiode, maar de ervaren ronderenner kijkt ook alweer vooruit naar komende doelen. “De Britse kampioenschappen zijn mijn volgende koersen. Ook het WK is een groot doel, omdat het in Groot-Brittannië (Glasgow, red.) is. Mogelijk volgt ook de Vuelta a España nog. Maar dat zien we nog wel.”