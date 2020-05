Thomas De Gendt tweede in virtueel toernooi: “Ik dacht dat ik zou winnen” zondag 24 mei 2020 om 18:27

Thomas De Gendt dacht lange tijd dat hij de virtuele wedstrijd Challenge of Stars zou winnen, maar in de eindsprint werd hij verslagen door Giulio Ciccone. De coureur van Lotto Soudal had nog wel lang een voorsprong in de finale. “Toen ik hem dichterbij zag komen en de sprint zag aangaan, voelde ik dat het klaar was”, aldus De Gendt in het flashinterview.

The Challenge of Stars was een nieuw idee van de Giro-organisatie. Acht renners namen het in een afvalcompetitie op tegen elkaar. De Gendt wist eerst Rafal Majka en daarna Warren Barguil te verslaan, waardoor hij in de finale belandde. Daarin begon het ook voortvarend. “Ik was dichtbij en dacht dat ik zou winnen. Ik had een voorsprong van vier seconden, maar ik kon op het einde niet meer de wattages trappen die ik aan het begin van de klim haalde”, zegt De Gendt. “Ik deed mijn best, maar het was niet genoeg.”

Van tactische fouten wil de meesterontsnapper niet spreken. “Ik ging iets sneller in het begin, vergeleken met de eerste twee races”, doelt hij op de kwartfinale en de halve finale. “Ik moest wel wat proberen, maar we bleven dicht bij elkaar. Ik wist dat het lastig was om Ciccone te verslaan. Daarvoor moest ik boven de 500 watts blijven trappen, maar dat hield ik niet vol. Ik heb verloren van iemand die geen pannenkoek is. Hij is de coming man in Italië en was vandaag beter.”