Thomas De Gendt mikt op deelname aan alle grote rondes

Als het aan Thomas De Gendt ligt, rijdt hij dit jaar opnieuw alle drie grote rondes. In gesprek met Het Nieuwsblad geeft hij aan dat hij deelname aan de Tour de France, Giro d’Italia en de Vuelta a España ziet zitten.

“Ik sta er alleszins op voor de Giro en de Tour”, opent De Gendt zijn verhaal in de Belgische krant. “Daarna is er niet echt iets speciaals qua koersen voor mijDan kan ik maar beter ook naar de Vuelta gaan en daar proberen mijn ritten uit te pikken. Ik zie dat goed zitten. De voorwaarde is natuurlijk dat ik goed uit de Tour kom.”

De Gendt heeft intussen heel wat grote rondes in de benen. De eerste keer dat hij echter alle drie grote rondes in een jaar reed was in 2019. Afgelopen jaar reed De Gendt de Tour de France en de Giro d’Italia. Het was onmogelijk ook de Vuelta te rijden, aangezien deze overlapte met de Ronde van Italië.

Voor De Gendt naar de drieweekse etappekoersen trekt staan er ook nog wat wedstrijden voor hem op het programma. Te beginnen met de UAE Tour. Hoewel..? “Ik hoop maar dat ik straks het seizoen kan beginnen in de UAE Tour, want ik lees ook dat het daar qua besmettingen opnieuw aan het verslechteren is. Ik hoop dat ze deze WorldTour-ronde niet in laatste instantie annuleren.”