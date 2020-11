Thomas De Gendt: “Ik hoef geen vriendelijke woorden van Lefevere”

Jaren geleden al blokkeerde Thomas De Gendt Patrick Lefevere op Twitter. In De Tribune, de podcast van Sporza, kwam De Gendt daar nog eens op terug. De Oost-Vlaming had het verder ook over het seizoen van en de kritiek op zijn team Lotto Soudal. “Het probleem is dat ze ons altijd vergelijken met Deceuninck-Quick-Step.”

Een paar weken geleden ontdekte Patrick Lefevere dat Thomas De Gendt hem heeft geblokkeerd op Twitter. “Dat is al zo sinds ergens in 2014 of 2015”, vertelt De Gendt, die in 2014 een jaartje voor Lefevere reed. “Dat hij dat nu pas merkt, zegt veel. Eigenlijk heb ik hem gewoon nooit gedeblokkeerd.”

“Ik mis de tweets van Lefevere ook niet”, gaat De Gendt verder. “Er was een reden dat ik hem blokkeerde. Ik hoef hem ook niet te deblokkeren en ik hoef ook geen vriendelijke woorden van hem. Dat is niet meer nodig.”

De Gendt had het ook over de kritiek die zijn Lotto Soudal-team de voorbije maanden te slikken kreeg in de media. “Het probleem is dat ze ons altijd vergelijken met Deceunick-Quick-Step. Wij hebben niet dezelfde renners als zij. Bij ons zitten er een hoop jonge renners plus vijf kopmannen die voor zeges moeten zorgen. Als ik mezelf tenminste al mag meerekenen als kopman.”

Hoogtestage

“Als Gilbert dan uitvalt met een gebroken knieschijf en ikzelf niet goed genoeg ben om te winnen, dan vallen er al twee van de vijf kopmannen weg en kom je niet aan twintig zeges op een seizoen. Hoe het koersjaar eruit zag, hielp ook niet. Drie of vier ploegen zijn super uit de corona-break gekomen en overklasten alle andere ploegen in die eerste anderhalve maand na de pauze. Ik heb het dan over Deceuninck-Quick Step, Bora, Jumbo-Visma.”

Dat al die teams op hoogtestage gingen, zal er ook wel mee te maken hebben”, vertelt de Oost-Vlaming er nog bij. “Door de interne concurrentie bij het samen fietsen op stage, fiets je harder. En ook op hoogtestage gaan is een voordeel. Wij sliepen wel in een hoogtetent, maar trainden individueel. Dan heb je bij de herstart nog niet die hoge waardes getrapt.”

Wat 2021 voor een zwaar verjongd Lotto Soudal is ook voor De Gendt een vraagteken. “Ik heb liever dat er niet te veel geschoven wordt met renners en personeel. Volgend jaar wordt een overgangsjaar, dat kan meevallen of tegenvallen. Maar het zal wel goed zijn voor 2022 of 2023. Over een paar seizoenen zullen sommigen misschien schrijven dat het een geniale zet was van onze ploeg.”