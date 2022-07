Thibaut Pinot teleurgesteld na derde plek: “Had gewoon geen geweldige benen”

Nadat hij in 2015 al eens tweede was in een Tourrit naar Mende, eindigde Thibaut Pinot vandaag als derde na de beklimming van de Côte de la Croix Neuve. Met die prestatie was de Fransman niet tevreden. “Ik ben erg teleurgesteld”, zei hij na afloop tegen onder andere CyclismActu.

“Het was heel lastig vandaag, ik belandde in denk ik de sterkste kopgroep van deze Tour”, aldus Pinot. Hij koos het hazenpad met 22 andere renners, waarvan drie uiteindelijk met een voorsprong begonnen aan de laatste klim. “Ik wist dat het moeilijk zou worden om met iedereen aan de voet van de laatste klim te komen. Stefan Küng beperkte het gat heel goed, maar het was alsnog gecompliceerd. Op het plateau 50 kilometer voor de streep deden ze me pijn. Daarna was het moeilijk.”

“Voorin waren ze erg sterk”, doelt Pinot op Luis León Sánchez, Andreas Kron, Felix Grosschartner en Michael Matthews, de uiteindelijk winnaar. Nadat Kron lek was gereden, begonnen de overige drie koplopers met ongeveer een halve minuut voorsprong op Pinot en co aan de Côte de la Croix Neuve. “Ik was niet super aan de voet van de laatste klim. Ik deed mijn inspanning echt op het einde, met het kleine beetje dat ik nog in de tank had.”

“Maar ik had niet sneller kunnen klimmen. Het lukte alleen maar omdat ik mijn poten vol gif had”, aldus Pinot, die nergens spijt van zegt te hebben. “Ik had gewoon geen geweldige benen. Ik deed wat ik kon. Natuurlijk, een langere inspanning ligt me beter. Ik kwam wat te kort, maar het is nog steeds positief. Ik mis wat succes, geluk en een beetje de benen. Om te winnen in de Tour, heb je alle drie nodig.”