Thibaut Pinot: “Primoz Roglic steekt er nu echt bovenuit” donderdag 13 augustus 2020 om 19:49

Thibaut Pinot was niet in staat om Primož Roglič van de zege te houden op de Col de Porte, maar de Fransman eindigde vandaag wel mooi als tweede in het Critérium du Dauphiné. “Ik voelde me goed, maar Roglič steekt er momenteel echt bovenuit.”

Pinot ligt op schema voor de Ronde van Frankrijk, na een vierde plek in La Route d’Occitanie en zijn prestatie vandaag op de Col de Porte. “Het was echt een geweldige etappe. Roglič is op dit moment de beste, maar vervolgens zijn tien renners aan elkaar gewaagd. Ik voel me nu al beter dan in Occitanie.”

Pinot is nog niet klaar voor deze week, zo laat hij na de finish weten. “We krijgen nog drie prachtige bergetappes voorgeschoteld.” De renner van Groupama-FDJ staat nu ook tweede in het algemeen klassement. Zijn achterstand op leider Roglič bedraagt nog altijd maar twaalf seconden. Morgen finishen de renners weer bergop.

Richie Porte (9e): “Het was een vreemde etappe”

Richie Porte wist de schade te beperken op de Col de Porte. De Australiër van Trek-Segafredo kwam als negende over de finish, op tien seconden van de ongenaakbare Primož Roglič. “Het was een vreemde etappe”, zo vertelde Porte na afloop. “Ik had het gevoel dat we helemaal niet zo snel de slotklim opreden, maar het tempo lag toch erg hoog.”

“Het was een lastige dag en vandaag was de eerste echte test. Er kan nog veel gebeuren in deze wedstrijd. We bekijken het dan ook dag per dag.” Porte staat momenteel zevende in het klassement. De 35-jarige renner zal ergens nog twintig seconden moeten goedmaken om het Critérium du Dauphiné alsnog te winnen.