Thibaut Pinot ‘maakt een fout’ en is weer tweede: “Had negatieve gedachten in finale”

Thibaut Pinot heeft andermaal nipt naast de zege gegrepen in de Giro d’Italia. De Franse klimmer werd in rit achttien geklopt door Italiaans kampioen Filippo Zana na eens sprint à deux. “Morgen is het doel om mijn leidersplaats van het bergklassement te verdedigen.”

Pinot nam al snel het initiatief in de kopgroep. De renner van Groupama-FDJ kon op de slotklim naar Val di Zoldo iedereen lossen, buiten Zana. De Italiaan reageerde sterk op alle versnellingen van Pinot en zodoende gingen de twee samen naar de streep. In de sprint werd Pinot geklopt, waardoor hij voor de tweede keer deze Ronde van Italië tweede wordt. “Nu is er veel minder teleurstelling. Het hoort bij het koersen.”

“Ik heb alles gegeven wat ik had, ik verloor in de sprint. Ik nam wat afstand in de sprint, maar ik maakte een fout. Ik heb minder spijt nu, de sterkste renner heeft gewonnen. Ik was niet goed genoeg”, aldus Pinot voor de camera van Eurosport.

Pinot gaat nu toch voor bergklassement: “Dat is morgen het doel”

“In de finale had ik negatieve gedachten en misschien had ik daardoor minder vertrouwen dan Zana.” Toch blijft Pinot strijdvaardig en is hij klaar om nog eens voor de overwinning te gaan. “Morgen is er nog een kans. Twee dagen geleden had ik niet gedacht dat ik opnieuw zou kunnen winnen. Ik voelde me niet goed en had pijntjes die slechte herinneringen oproepen.

Er is overigens ook nog een troostprijs voor Pinot, want hij is de nieuwe leider in het bergklassement. “Dat heb ik verdiend. Morgen zal het een doel zijn om de trui te houden. Het is altijd een droom geweest om op het podium van de Giro te staan. Het is niet het podium van het algemeen klassement, maar het is ook mooi. Op die manier eindigen in de Giro, dat zou een mooi beeld zijn.”

