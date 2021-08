Thibaut Pinot: “Lang geleden dat ik zo ongeduldig was om te koersen”

Thibaut Pinot keert komende week terug in koers. Na lang blessureleed hervat hij in de Tour du Limousin de competitie. “Fysiek en mentaal voel ik mij goed”, laat de Franse klimmer weten via zijn ploeg Groupama-FDJ. Zijn laatste wedstrijd was de Tour of the Alps in april.

Pinot gaat op voor zijn eerste deelname aan de vierdaagse Tour du Limousin, die dinsdag begint. “Alles is in orde om een goede koers te rijden. Ik blijf echter voorzichtig, de Limousin is een goede test om enkele antwoorden te krijgen”, vertelt de Franse klimmer, die bewust in zijn vaderland de draad weer oppakt. “Het was een risico om naar de Vuelta a España te gaan, daarvoor is het nog te vroeg. Het is voor mij logisch om in een goede etappekoers in Frankrijk weer te beginnen. Het is een koers die mij op weg kan helpen.”

Hoewel het pas zijn eerste deelname is aan de Franse ronde, heeft hij al wel gehoord dat het een zware koers is. “Ik verwacht af te zien, precies wat ik nodig heb. Ik heb het parcours bekeken en weet dat het zwaar wordt. We hebben een geweldige ploeg, mogelijk een van de beste ploegen in deze editie. Alles wat ik nodig heb, is er: er is veel hoogteverschil, het gaat de hele tijd op en af. De tweede etappe lijkt de moeilijkste en ook het weer gaat een belangrijke rol spelen. Ik ben zeer gemotiveerd, het is lang geleden dat ik zo ongeduldig was om te koersen.”

Plezier teruggevonden

Pinot denkt dat het een goede keuze is om in Frankrijk zijn terugkeer te maken in koersverband. “Het feit dat het in Frankrijk is, zal me goed doen. Sinds 1 juli ben ik weer serieus aan het trainen. De blessureperiode was lang, en geduldig zijn is niet een van mijn beste kwaliteiten. Ik wil weer beginnen en een goed einde van het seizoen ervan maken. Ik had niet gedacht dat ik zo snel weer terug zou zijn, dus dit is voor mij een bonus. Het voelt alsof ik het plezier in het fietsen weer heb teruggevonden. Ik voel mij bevrijd.”