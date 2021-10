Thibaut Pinot fysiek aan het einde van zijn cyclus: “Beetje moe de laatste dagen”

Thibaut Pinot maakt zich geen illusies voor de Ronde van Lombardije, die voor morgenmiddag op de agenda staat. De Franse klimmer voelt zich een beetje moe de afgelopen dagen en verschijnt aan de start van de laatste grote klassieker om zijn ploeggenoot David Gaudu te helpen.

Pinot stond sinds het voorjaar maandenlang aan de kant vanwege fysieke problemen. In augustus keerde de 31-jarige Franse renner terug in koers in de Tour du Limousin. De afgelopen weken was hij zevende in het eindklassement van de Tour de Luxembourg, 49e in de Giro dell’Emilia en vijfde in de Coppa Bernocchi. Woensdag haalde hij de finish niet in Milaan-Turijn. “Ik voel me een beetje moe de laatste dagen. Ik heb het goed gedaan in Bernocchi. In Milaan-Turijn had ik een slechte dag, dus ik wilde niet aandringen.”

In de Tour de Luxembourg had Pinot nog het gevoel dat hij goede vooruitgang had geboekt. “Dat ik met de besten kon meespelen. Toen werd ik een beetje ziek en vooral heb ik de laatste drie maanden veel vermoeidheid opgestapeld om weer op mijn beste niveau te komen. Soms werd me aangeraden om een pauze te nemen, maar ik was zo gebrand om te presteren in de koersen die belangrijk voor me zijn, dat ik het in de training misschien wat overdreven heb. Fysiek ben ik aan het einde van mijn cyclus”, aldus de Franse renner.

Hij verschijnt in de Ronde van Lombardije aan de start om David Gaudu, zijn ploeggenoot bij Groupama-FDJ, te helpen. “Ik denk dat hij de capaciteit heeft om op het podium te staan. Ik zal er in ieder geval alles aan doen om hem en de ploeg zo goed mogelijk te helpen om het seizoen goed af te sluiten”, aldus Pinot.

Selectie Groupama-FDJ voor de Ronde van Lombardije (9 oktober)

Matteo Badilatti

David Gaudu

Matthieu Ladagnous

Thibaut Pinot

Sébastien Reichenbach

Anthony Roux

Attila Valter