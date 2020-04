Thibaut Pinot: “Eind mei zullen we weten of de Tour echt door kan gaan” maandag 20 april 2020 om 17:38

Thibaut Pinot was een van de renners die zijn programma voor dit seizoen rond de Tour de France had gebouwd. Het uitstel van La Grande Boucle verandert niets aan zijn plan. De wedstrijd blijft zijn hoofddoel.

Het coronavirus kwam voor de 29-jarige Fransman de afgelopen periode erg dichtbij. “Mijn beide ouders zijn besmet. Mijn vader testte 25 dagen geleden positief en hij is nog altijd ziek”, vertelde hij aan L’Equipe. Zijn vader – burgemeester van Mélisey – verbleef twintig dagen in het ziekenhuis, maar mocht inmiddels naar huis. “Een kwart van de 2.000 inwoners in ons dorp is ziek geweest. Dus als je boodschappen gaat doen, kan je enkel hopen dat je zelf niet ziek wordt”, aldus Pinot.

De lockdown in Frankrijk duurt nog in ieder geval tot 11 mei. Daarna hoopt hij zijn voorbereiding op de Ronde van Frankrijk te kunnen hervatten. Dat de Tour nu twee maanden later op de kalender staat, is voor Pinot geen probleem. “Eerlijk gezegd verandert er voor ons renners weinig door de nieuwe datum voor de Tour de France”, vertelt hij op de site van zijn ploeg. Vooralsnog kan hij enkel afwachten. “Iedereen weet dat de komende weken doorslaggevend zullen zijn”, stelt hij. “Eind mei zullen we weten of de Tour echt kan doorgaan. Ik ben niet pessimistisch en wacht gewoon af hoe het evolueert. Sowieso blijft de Tour mijn grootste doel.”

Desalniettemin houdt hij ook rekening met een worst case scenario. “Als de Tour niet eind augustus kan starten, dan zal hij dit jaar niet worden verreden,” verwacht Pinot. “Dat zou betekenen dat de crisis nog niet voorbij is en dat we dit jaar helemaal niet meer kunnen koersen. Dat zit in mijn achterhoofd, maar ik probeer er niet aan te denken.”

Totdat het zover is, zal hij nog wel zijn conditie moeten onderhouden. In Frankrijk is het momenteel niet toegestaan om buiten te trainen. “Op de rollen trainen is echt niet mijn ding”, bekent hij. “Het heeft niets te maken met het gevoel dat ik normaal gezien op de fiets heb.”

Ook van virtuele wedstrijden is Pinot geen fan. “Dat heeft me twee weken kunnen boeien, maar nu is het genoeg geweest. Ik ben liever in iets mindere vorm als de lockdown afgelopen is, dan dat ik mij nu mentaal uitpers.”

Geen dopingcontroles

Een van de negatieve gevolgen van de Franse lockdown, is dat er momenteel ook geen dopingcontroles plaatsvinden. Pinot geeft aan al sinds oktober niet meer getest te zijn. “Dat is lang geleden. Ik hoop dat het weer op gang komt, want het is geen goed nieuws voor renners die het eerlijk proberen te doen. Ik hoop dat er snel weer controles zijn, zodat we goed kunnen starten”, geeft hij aan.