Thibaut Pinot: “Blij dat ik de benen heb om te strijden”

Thibaut Pinot heeft een goed gevoel overgehouden aan de negende rit van de Tour de France. In Châtel kwam de klimmer van Groupama-FDJ als vierde over de finish, nadat hij deel uitmaakte van de ontsnapping. Na afloop van de rit werd hij zelfs naar het podium geroepen, omdat hij was uitgeroepen tot strijdlustigste renner.

Pinot zag op ruim zestig kilometer van de finish Bob Jungels versnellen en solo wegrijden uit de kopgroep. Uiteindelijk bleef de Luxemburger vooruit, ondanks alle inspanningen van de Franse klimmer om hem terug te halen. “Ik had wel de benen om hem te volgen toen hij ging, maar ik geloofde niet echt in zijn aanval. De samenwerking in de achtervolgende groep was goed, maar niet optimaal. Een renner alleen gaat altijd sneller in deze omstandigheden, maar ik had niet gedacht dat we 2:30 minuten zouden verliezen. Dat is de fout die we maakten.”

Als hij de koers had kunnen overdoen, had Pinot zeker dingen anders gedaan. “Maar dat is de koers… Jungels was erg sterk. Het is jammer dat we 2:30 minuten achter lagen aan de voet van een klim die hem goed lag. Het was anders geweest met een zwaardere klim, maar ik heb nergens spijt van. Ik heb echt alles gegeven. Op de top van de Pas de Morgins wist ik dat het moeilijk zou worden, want hij reed nog steeds goed op de glooiende stukken. De finale was in zijn voordeel. Als ik had geweten dat ik niet zo slecht was, was ik eerder op de klim gegaan.”

De 32-jarige renner is blij met zijn gevoel. “Ik ben blij om het gevoel terug te hebben en de benen te hebben om te strijden. Ik heb vertrouwen voor de rest van de ronde. Ik ga op de rustdag goed uitrusten, en de mooiste weken moeten nog komen.”