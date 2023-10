Niels Bastiaens • zondag 29 oktober 2023 om 17:31

Thibau Nys zevende in Maasmechelen: “Ik kon niet over mijn limiet gaan”

Thibau Nys viel in Maasmechelen voor het eerst dit seizoen naast het podium. De jonge Balenaar kon achteraf niet meteen een reden vinden waarom het niet liep zoals in zijn voorgaande wedstrijden. “Het was gewoon een mindere dag, wat niet erg is. Ik had snel door dat het vandaag niet mijn dagje zou worden”, sprak Nys de media toe.

“Ik voelde me al in de verkenning niet top”, gaf de kopman van Baloise-Trek Lions toe. “Ik had het gevoel dat ik met overschot zat in de eerste helft van de koers. Maar écht over mijn limiet gaan en een uur lang beuken, dat zat er vandaag helaas niet in. Ik had heel veel moeite met mezelf pijn te doen.”

Wereldbeker-klassement

In de tweede helft van de wedstrijd begonnen de foutjes zich bovendien op te stapelen, met een pijnlijke val als gevolg. “Ik was eigenlijk al verbaasd dat ik nog in de running was voor het podium, want ik had zeker niet het gevoel dat ik de tweede of derde beste in de wedstrijd was. Eli Iserbyt en Laurens Sweeck hadden nog af te rekenen met pech, waardoor het misschien niet zo hard opviel dat ik niet super was.”

“Mijn eigen valpartij in het slot was bovendien een dure, want daarmee verlies ik een podiumplaats. Op zich maakt dat niet superveel uit, maar het zijn wel punten die je laat liggen voor het klassement van de Wereldbeker. Dat is jammer, want met een podiumplaats was ik, gezien mijn gevoel van vandaag, al heel blij geweest.”

Geen paniek

Van paniek is er bij de jonge Nys alleszins nog geen sprake. “Dit betekent niets, met de Koppenberg en het EK in het vooruitzicht. Het is wel top dat we met Lars de overwinning pakken, die lijn moeten we nu met de hele ploeg doortrekken naar dinsdag. Ik heb op zich ook geen last van mijn val, maar we zullen voor alle zekerheid toch nog een check-up doen.”