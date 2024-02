vrijdag 2 februari 2024 om 17:46

Thibau Nys voelt geen druk voor eerste WK bij elite: “Na vijf bochten zullen we veel weten”

Video Thibau Nys staat komende zondag zeker niet met stress aan de start van het WK veldrijden in Tábor. “Ik ben goed hersteld van Hoogerheide en heb nog goede trainingen kunnen doen. Vandaag heb ik de benen laten draaien en dus ben ik er bijna klaar voor”, zegt hij voor onze camera.

Dit weekend moet Nys zijn regenboogtrui die hij vorig jaar bij de beloften veroverde ook definitief afgeven. “Daarom heb ik hem nog wat meer aangehad dan ik doorheen het jaar heb gedaan. Ik heb er niet zoveel in gereden. Je schuift toch op naar die elitecategori en je bent ergens nog wel kampioen, maar ergens ook niet. Ik heb er geen enkele wedstrijd in kunnen rijden, ook niet veel op training, maar deze week toch nog twee keer.”

“Ik heb twee dagen terug gedacht: misschien is het de laatste keer dat ik een regenboogtrui mag dragen in mijn carrière. Dat zou zomaar kunnen en daarom heb ik extra genoten. Voor de rest ben ik weinig met dat eerste WK bij de profs bezig. Ik ga me amuseren, er ligt weinig druk en ik voel me goed. Alle ingrediënten zijn aanwezig om een spetterend WK te rijden.”

Van der Poel

Het parcours in Tábor oogt bovendien zwaarder dan eerst gedacht. “Maar het gaat nooit een ploetercross worden waar je tot je enkels inzakt. Het is technisch, zwaar en een omloop waar ik mijn ding kan doen. Ik zou het niet per sé positief of negatief voor mezelf noemen, want kon dat ook op snel parcours.”

“Na vijf à zes bochten zullen we weten of Mathieu van der Poel zo snel mogelijk van alles en iedereen verlost wil zijn. En dan krijgen we misschien al vrij vlug een wedstrijd in de wedstrijd voor zilver en brons. Je kunt 101 scenario’s uitschrijven, maar dan kan het tijdens de cross zelf toch anders gaan. Ik wil er niet teveel mee bezig zijn. Ik wil me focussen om zo goed mogelijk aan de start te staan.”

Maar dat doet Nys wél met ambitie. “Als ik een dag heb zoals in Benidorm of Hoogerheide, kan ik heel ver komen. Ik kan in elke situatie het laken naar me toetrekken als ik de benen heb”, besluit het talent van Baloise-Trek Lions.