Thibau Nys: "Vind mountainbike interessanter dan de weg" vrijdag 1 mei 2020

Thibau Nys denkt dat hij zich in de toekomst eerder zal focussen op de mountainbike dan op de weg. Dat vertelt de 17-jarige wereldkampioen bij de junioren in een Q&A met Het Nieuwsblad.

Wedstrijden op de weg rijden klinkt aantrekkelijk voor de jongste Nys, maar de mountainbike spreekt meer aan. “Er zijn zeker enkele wedstrijden die ik eens wil rijden, maar ik denk dat ik de mountainbike nog iets interessanter zou vinden. Ik zou eerder wereldbekers daarin willen rijden, dan klassiekers op de weg. Dat is een wereldje dat mij enorm aanspreekt en ook al graag lid van ben geweest toen mijn vader wereldbekers reed. Dus dat is iets dat ik wil verkennen in de toekomst”, geeft hij aan. Hij hoopt ooit België te mogen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. “Dat is wel een droom, die kans zou ik niet laten liggen. Het zou heel speciaal zijn om daaraan deel te nemen.”

Voordat het zover is, wacht komende winter eerst zijn eerste jaar als belofte in de cross. Door het verschuiven van de wegkalender, is het nog onduidelijk wanneer het veldritseizoen kan beginnen. “Ik hoop dat we zo snel mogelijk kunnen starten, maar daar gaat de wegkalender nog wel tussenkomen. Het is nog niet duidelijk welke crossen gaan blijven en welk er kunnen wegvallen. We kunnen niet anders doen dan afwachten”, stelt hij vast.

Tot dan rest hem niets anders dan trainen. Dan probeert hij op een verstandige manier te doen. “Normaal gezien zou ik nu nog niet in competitie zijn, dus op zich is er voor mij niet veel veranderd. Ik moet niet naar school, dus heb ik wel meer tijd om te trainen. Dat wel. Ik laat mij wel niet vangen aan die toestanden op Strava. Het langste dat ik al getraind heb, is 145 kilometer. Het heeft geen zin op de lange termijn om zo zot te gaan doen. Ik hou me aan mijn structuur”, klinkt het.