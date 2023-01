Thibau Nys ongenaakbaar in Zonhoven, drie op drie in U23-Wereldbeker

Thibau Nys is voorlopig niet te stoppen in de Wereldbeker voor belofterenners. De 20-jarige Belg won eerder dit seizoen al in Tábor en Maasmechelen en was vandaag ook de beste in de derde manche in Zonhoven.

Voor de start waren de meeste ogen gericht op Thibau Nys, in de wetenschap dat hij de eerste twee wereldbekermanches in de U23-categorie al wist te winnen. Ook in Zonhoven stond er geen maat op de jonge Belg. Nys reed al vrij snel aan de leiding en zelfs een valpartij kon hem niet van de zege houden.

Witse Meeussen maakte er een Belgisch 1-2tje van. De 21-jarige coureur van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam als tweede over de streep, op acht seconden van Nys. Tibor del Grosso (19) wist de Nederlandse eer hoog te houden met een derde plaats. Jente Michels en beloftenwereldkampioen Joran Wyseure vervolledigen de top-5.

Nys wist zich dit seizoen bij de profs ook al meerdere keren te onderscheiden. Zo reed hij al vier keer naar een top 7-notering in een Wereldbeker bij de elite. Ook was hij de voorbije weken zevende in de zandcross van Mol en achtste in de Superprestige Diegem.