Thibau Nys klopt Ronhaar na spannend duel in U23-Wereldbeker Maasmechelen

Thibau Nys heeft, na zijn eerdere zege in Tábor, ook de tweede U23-Wereldbeker van het seizoen op zijn naam geschreven. De 20-jarige Belg versloeg na een spannende strijd in Maasmechelen Pim Ronhaar. Witse Meeussen kwam als derde over de streep.

Bij de beloftenmannen was het uitkijken naar een Nederlands-Belgische strijd. De Belgische ogen in Maasmechelen waren gericht op onder meer Thibau Nys, winnaar van de laatste U23-wereldbekercross in Tábor, Emiel Verstrynge, beloftenwereldkampioen Joran Wyseure, Witse Meeussen en Jente Michels. Nederland was dan weer sterk vertegenwoordigd met Pim Ronhaar, David Haverdings en Tibor del Grosso.

Ronhaar besloot in de openingsfase de koers in handen te nemen. De Nederlander was verantwoordelijk voor een strak tempo en wist zo het veld volledig uiteen te ranselen. Alleen Nys en Verstyrnge bleken in staat om het tempo van Ronhaar bij te benen, al ging het voor Verstrynge op een bepaald moment ook te snel. Nys bleek wel in staat om te volgen, maar ook de jonge Belg moest flink op de tanden bijten in het wiel van Ronhaar.

In de vierde ronde slaagde Ronhaar erin om beetje bij beetje weg te rijden van Nys, die op een gegeven moment aankeek tegen een achterstand van tien seconden. Ronhaar leek de koers met andere woorden onder controle te hebben, maar zijn grote concurrent gaf niet af en wist bij het ingaan van de slotronde weer aan te sluiten. Wat volgde was een spannend duel om de zege en daarin kwam Nys als winnaar over de streep.

Ronhaar moest uiteindelijk genoegen nemen met een tweede plaats, Witse Meeussen wist een knappe inhaalrace te bekronen met een derde stek. Jente Michels werd vierde, voor David Haverdings en Tibor del Grosso. Verstrynge en Wyseure kwamen niet verder dan een zevende en achtste plek.

De beloftenmannen werken dit seizoen vijf wereldbekermanches af. De eerstvolgende Wereldbeker is in het Belgische Zonhoven, gevolgd door crossen in het Spaanse Benidorm en het Franse Besançon.

Wereldbeker veldrijden voor beloften 2022

Tweede manche Maasmechelen

1. Thibau Nys in 49m08s

2. Pim Ronhaar op 2s

3. Witse Meeussen op 5s

4. Jente Michels op 10s

5. David Haverdings op 37s

6. Tibor del Grosso op 1m13s

7. Emiel Verstrynge op 1m18s

8. Joran Wyseure op 1m30s

9. Arne Baers op 1m41s

10. Ward Huybs op 2m00s