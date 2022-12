Thibau Nys kent ‘ruwe schets’ van wegprogramma bij Trek-Segafredo

Thibau Nys gaat waarschijnlijk in Nokere Koerse zijn debuut maken als WorldTour-renner van Trek-Segafredo. Dat heeft de Belg, die tot en met het WK veldrijden nog veel crossen rijdt, verteld in gesprek met Het Nieuwsblad. Nys zal geen grote voorjaarskoersen betwisten.

“Er is op dit moment een ruwe schets. De bedoeling is om na het WK geen crossen meer te rijden, om dan in Nokere Koerse en de GP de Denain op de weg te beginnen”, vertelt Nys. De Belgische en Franse eendagskoersen staan gepland in het weekend van 15 en 16 maart.

Daarnaast noemt de Europese wegkampioen bij de beloften van 2021 enkele rittenkoersen op waarin hij in actie kan komen, zoals de Baloise Belgium Tour, de Tour de Wallonie, de Ronde van Noorwegen en de Ronde van Romandië. “Dat zijn allemaal opties. Op de weg draait het om beter worden, ervaring opdoen, mezelf ontdekken”, aldus de 20-jarige coureur, die momenteel met Trek-Segafredo op trainingskamp is in Spanje.

“Ik ben het klassieke type, een puncher die geen hooggebergte aankan, maar wel een kort klimmetje”, kijkt Nys uit naar zijn profiel als wegrenner. “Maar het zal ervan afhangen hoe mijn lichaam evolueert. Misschien blijkt straks toch dat ik in de eerste plaats een sprinter ben. Persoonlijk verwacht ik dat niet, maar het kan.”

Rugproblemen

Momenteel kampt Nys junior met enkele rugklachten. Aan WielerFlits openbaarde hij met zichzelf in de knoop te zitten. “Ik maak terug hetzelfde mee als twee jaar geleden, toen ik ook sukkelde met mijn rug. Ik raak geen poot vooruit. Ik kan mijn benen niet meer aanspreken tijdens de cross, ik kan ze niet in de verzuring rijden”, vertelde hij begin december.