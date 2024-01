Niels Bastiaens • dinsdag 30 januari 2024 om 09:28 dinsdag 30 januari 2024 om 09:28

Thibau Nys: “Durf niet te zeggen dat ik ooit een klassieker op de weg kan winnen”

Interview Met hun succesvolle combinatie van wegwielrennen en veldrijden, inspireren Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock ook een heel nieuwe generatie. De 21-jarige Thibau Nys toonde in het tricot van Lidl-Trek al dat hij ook ambities op de weg mag koesteren, maar staat vooral nog voor een grote ontdekkingstocht.

De Grote Prijs van het Kanton Aargau en de Ronde van Noorwegen zijn misschien niet de wedstrijden die het hardst in het oog springen, maar Nys toonde er vorige zomer wel indrukwekkende dingen. De jonge Balenaar heeft een straffe sprint bergop in de benen, en rekende na een lastige koers zo zelfs af met Marc Hirschi, Pello Bilbao en Benoit Cosnefroy. Het toont aan dat Nys meer is dan een sterke crosser alleen.

“Toch heb ik het gevoel dat ik op de weg nog niet weet tot wat ik in staat ben”, vertelt Nys. “Ik hoop dat ik mezelf daarin dit jaar kan verbazen en mijn grenzen weer kan verleggen. Misschien dat ik ervaar dat er heel veel mogelijk is, maar voorlopig is dat voor mij nog koffiedik kijken. Kan ik ooit een klassieker winnen? Dat durf ik niet te zeggen. En kan ik ooit een etappe winnen in een grote ronde? Misschien al iets sneller. Maar die lange termijn-doelen op de weg, dat is moeilijk om dat nu te zeggen. Terwijl ik in de cross al iets meer het gevoel heb gehad van: oké, dit is er mogelijk. Ik kan echt naar die wereldtop groeien voor een heel seizoen lang. Daar zit op dit moment al iets meer lijn in.”

Verschillende constructies

In 2023 liet Nys de grote klassiekers nog links liggen, om pas doelen te stellen vanaf de Ronde van Romandië, eind april. Daar houdt hij aan vast. Wil hij dan niet eens proeven van de klassiekers? “Dat zou kunnen. Ik zie mezelf nog heel lang in deze constructie te werk gaan, maar ik hoop het de komende jaren op verschillende manieren aan te pakken. Het kan bijvoorbeeld eens zijn dat ik na het WK veldrijden meteen doortrek naar de weg en pas later rust pak. Maar even goed kan ik al eens vroeger de cross in komen, en juist mijn wegseizoen meteen doortrekken naar de cross.”

“Je kunt dat heel ruim opvatten en er zijn verschillende formules die voor mij kunnen werken. Misschien begin ik een keer net voor de kerstperiode en trek ik mijn seizoen dan door tot het WK, zoals Wout en Mathieu de afgelopen jaren het vaakst deden. Ik weet het nog niet goed, er zijn volgens mij heel veel mogelijkheden om de twee disciplines te blijven combineren. Ik start waarschijnlijk volgend crossseizoen gewoon terug zoals ik dit jaar heb gedaan. Maar het zou ook kunnen dat ik binnen twee crossseizoenen een maand later start. De hoeveelheid cross en weg zal altijd wel een beetje op deze manier verdeeld zijn, maar de periodes gaan meer verschillen.”

Geen Giro?

Komend wegseizoen wil Nys zijn sterke punch – die hem zijn twee profzeges en een Europese titel bij de beloften in 2021 opleverde – vooral blijven uitspelen. “Ik denk dat we daar al goed mee bezig zijn. Na het WK pak ik nog twee weken rust, en daarna heb ik een mooie opbouw naar de Ronde van Romandië. Daar wil ik ook meteen scoren. Daarna staat er nog niets vast. Ik verwacht een aantal rittenkoersen zoals de Rondes van Noorwegen en Hongarije te rijden, waar ik gewoon wil meedoen om te winnen. De Giro is ook nog een mogelijkheid, maar daar staar ik me niet blind op. Als het komt, dan komt het. Maar ik ga daar persoonlijk niet vanuit.”

De Vlaams-Brabander komt, via zijn vader Sven, natuurlijk uit de op en top Belgisch-Nederlandse crosswereld, maar daarom vindt hij de weg niet minder boeiend. “Bij Lidl-Trek is het heel leuk en heel professioneel. Maar ik kan er ook echt mezelf zijn. Het is serieus wanneer het serieus moet zijn, maar het is belangrijk dat er ook gelachen kan worden. Het is een leuke staf en rennersgroep om mee samen te werken. Het is ook leuk om te combineren met de wat kleinere crosswereld, waar je dan in Benidorm plots met drie in één mobilhome zit.”