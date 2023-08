Thibau Nys baalt van ‘gemiste kans’ op het WK: “Had het gevoel dat ik kon winnen”

Thibau Nys heeft zijn favorietenrol niet waar kunnen maken op het WK voor beloften in Glasgow. Hij eindigde als 27ste in de wegrit. Een bittere pil voor de Belg, die na afloop baalde van het wedstrijdverloop. “Ik had het gevoel dat ik die koers kon winnen”, zei hij tegen Sporza.

“Ik heb niet het gevoel dat ik mijn ding heb kunnen doen, want ik had de benen waarop ik gehoopt had”, zei de 20-jarige renner, die geen van zijn landgenoten mee had in de vroege ontsnapping. “Vanaf dat de vroege vlucht vertrokken is, zijn we in een situatie terechtgekomen waarin we geen controle hadden. Zo holden we altijd achter de feiten aan. Persoonlijk kom ik dan in een situatie terecht dat ik opgesloten zit.”

“Ik denk dat het iedereen zijn taak was om in de vroege vlucht te zetten, behalve mijn taak. Maar we hebben ook te weinig actie ondernomen toen de vlucht weg was. Het probleem was dat we pas in actie schoten toen het verschil 1’15” was of zo. Ik heb een paar keer aan de ploegmaats gezegd dat we er zo niet gingen geraken. We moesten binnen de 35 seconden geraken voor we iets konden ondernemen. Dan hadden we er makkelijk naartoe gekund.”

In de finale deden de Belgen nog wel pogingen om de bres te dichten. “Alec Segaert heeft een keer doorgetrokken op een van de klimmetjes. Ik ben dan ook aangegaan, maar de inspanning was te kort om het verschil te maken en weg te poefen. De springplank was er ook niet, de kloof was te groot.”

Gemiste kans

Nys, die een groot doel had gemaakt van het WK, spreekt van een gemiste kans. “Ik had de benen die ik wou hebben en ik had het gevoel dat ik die koers kon winnen. Dan is het altijd een gemiste kans.”

