Thibau Nys (7e) na Koppenbergcross: “Blijft magisch om naar hier te komen”

Thibau Nys wist zich vandaag te onderscheiden in de Koppenbergcross. De 19-jarige crosser kende een flitsende start, maar hield ook in de tweede helft van de cross goed stand. “Ik ben content met de vorm”, zei hij na afloop tegen WielerFlits.

Nys junior was in de openingsronden in staat om het tempo van toppers als Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar te volgen, maar op een gegeven moment kreeg hij af te rekenen met pech. “Ik moest een grote inspanning doen door die fietswissel. Ik verloor niet heel veel tijd, maar dit kostte wel wat krachten. Dat zorgde ervoor dat ik al een inspanning moest doen voordat de wedstrijd openbrak.”

“Dit is de definitie van cross”

“Ik voel dat ik vrij goed kan volgen, maar nog niet van zulke dingen kan herstellen. Er zat misschien wat meer in, maar ik ben heel tevreden en content met de vorm. Ik ga heel blij zijn als ik hier ooit kan winnen. Ik vind het nog altijd spijtig dat het parcours is veranderd, maar het blijft magisch om naar hier te komen. Het was super om met dit publiek te kunnen rondrijden. Dat is cross, dit is de definitie van cross. Hiervoor doe ik het, echt zalig. Ik vind het geweldig.”

De renner van Baloise Trek Lions is dit crosseizoen uitstekend begonnen. Zo reed hij in de Verenigde Staten naar twee top 5-noteringen bij de profs in de eerste wereldbekers van het seizoen. Vervolgens won hij bij de beloften de wereldbekermanches van Tábor en Maasmechelen. Nys hoopt komende zaterdag in Namen een gooi te doen naar de Europese titel in de U23-categorie.