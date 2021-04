Theo Bos klopt Kenny op International Track Meeting in Gent

Theo Bos heeft op de laatste dag van de International Track Meeting in Gent het onderdeel Keirin gewonnen. In de finaleronde versloeg hij olympisch kampioen Jason Kenny.

Bos had zijn eerste twee wedstrijden al gewonnen toen hij ’s middags de finale mocht rijden. Daar nam hij het op tegen Jai Angsuthasawit, Jason Kenny, Vasilijus Lendel, Jack Carlin en Nicholas Paul. Uiteindelijk won de Nederlander de strijd om het goud, vóór regerend olympisch kampioen Kenny en Angsuthasawit. Wereldkampioen Lavreysen stond niet aan het vertrek.

Nederlands succes was er eveneens op de afvalkoers voor de vrouwen. Nadat Kirsten Wild zich als tweede had gekwalificeerd, won ze vervolgens de finale. Daarin verwees de Nederlandse Katie Archibald en Letizia Paternoster naar de overige podiumplekken. Eerder in het toernooi had Wild al de puntenkoers en het omnium gewonnen.

Nadat Jan-Willem van Schip ’s middags al tweede was geëindigd op de afvalkoers achter Fabio Van den Bossche, reed hij samen met Yoeri Havik ’s avonds naar de derde plaats op de Madison over 50 kilometer. De Nederlanders behaalden onderweg 40 punten, vijf minder dan het winnende koppel Benjamin Thomas en Donavan Grondin.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos

Uitslagen – 18 april Afvalkoers – mannen

1. Fabio Van den Bossche

2. Jan-Willem van Schip

3. William Perrett Afvalkoers – vrouwen

1. Kirsten Wild

2. Katie Archibald

3. Letizia Paternoster Keirin – mannen

1. Theo Bos

2. Jason Kenny

3. Jai Angsuthasawit Sprint – vrouwen

1. Sophie Capewell

2. Simona Krupeckaite

3. Miriam Vece Madison 50k – mannen

1. / Benjamin Thomas / Donavan Grondin

2. / Kenny De Ketele / Robbe Ghys

3. / Yoeri Havik / Jan-Willem van Schip