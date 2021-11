Theo Bos grijpt met BEAT-drietal goud op NK Teamsprint

BEAT Cycling heeft zondag in Apeldoorn de Nederlandse titel op het onderdeel teamsprint gewonnen. Het clubteam had een drietal dat bestond uit good old Theo Bos, Sam Ligtlee en Tijmen van Loon. Zij waren meer dan een seconde sneller dan de concurrentie.

Bos, Ligtlee en Van Loon wisten in de finale van het NK Teamsprint een tijd van 44,483 seconden op de borden te zetten. Zij versloegen Tony Boon, Daan Kool, Lars Romijn en Gino Knies, die 45,422 seconden hadden als snelste tijd. Het viertal was daarmee goed voor zilver. Het brons ging naar Stef Hollander, Loris Leneman en Martijn Klop (49,961 seconden).

Bij de vrouwen ging de titel naar de Europees kampioenen teamsprint: Kyra Lamberink, Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw. Zij mochten voor het eerst aantreden in hun onlangs gewonnen EK-trui. Kim Kalee, Merle van Benthem en Lonneke Geraerts wonnen zilver op het NK, terwijl het brons gewonnen werd door Caroline Groot, Ruby Huisman en Juliet Eickhof.

Theo Bos: “De tweede heat ging een stuk beter” “Ik heb lang niet op de baan getraind, dus was even kijken hoe ik er voor stond. Eerste opening was 18,5 seconden, dus dat kon wel iets sneller. De tweede heat ging het echt stuk beter, dus daar ben ik tevreden mee”, aldus Bos. Voor Sam Ligtlee, in 2020 wereldkampioen op de 1 kilometer tijdrit, was het een winnend debuut in het tenue van de baanploeg van BEAT. “Ik had al lang niet meer kunnen rijden, dus ik had er zin in. Ik werd vlak voor de kwalificatie nog wat zenuwachtig, maar het ging al snel goed. Ik ben blij met de titel en dat ik eindelijk voor BEAT mocht rijden”, reageerde hij na afloop.

NK Ploegenachtervolging

Zondag werden ook de Nederlandse titels op het onderdeel ploegenachtervolging uitgereikt. Althans, dat gebeurde alleen bij de mannen, omdat bij de vrouwen niet genoeg animo was voor een kampioenschap.

De winst op het NK Ploegenachtervolging ging naar Patrick Bos, Timo Fransen, Stijn Boersma en Martin van de Pol. En dat is opvallend, want Bos en Fransen zijn normaliter piloten in het parawielrennen. Zij vormden een treintje met para-wielrenners Boersma en Van de Pol.

Het zilver ging naar Miquel van Tineleen, Maxime Duba, Sal Meijers en Marijn Schapen, die in de finale ingehaald werden door de winnende achtervolgingsploeg. Christian Evers, Chris Kisters, Duncan van Norel en Kristian Driessen veroverden het brons.