Thalita de Jong wint Grote Prijs Beerens in Aartselaar

Thalita de Jong heeft zondag de overwinning gepakt in de Grote Prijs Beerens. De Nederlandse kopvrouw van Bingoal-Chevalmeire was na 140 kilometer koers in het Antwerpse Aartselaar de beste van een kopgroep van vijf.

De 27-jarige De Jong rekende af met de Oostenrijkse Christina Schweinberger (Doltcini-Van Eyck-Proximus) en de Luxemburgse Claire Faber (Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch). De Grote Prijs Beerens heeft het niveau 1.2 meegekregen van de UCI. Vorig jaar zou de eerste editie verreden worden, maar toen werd de koers afgelast.

De Jong, in 2016 wereldkampioene veldrijden, mag zich dus de eerste winnares noemen.