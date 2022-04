Thalita de Jong na sprintzege: “Hectisch, maar heel cool”

Thalita de Jong won vandaag de Ronde de Mouscron. De Nederlandse, die momenteel uitkomt voor het clubteam JEGG-DJR Academy (De Jonge Renner), was vanuit een omvangrijke kopgroep de snelste. “Het was een heel erg hectische sprint”, vertelt ze in het flashinterview na afloop.

“Ik wist dat ik in de trein van UAE en Valcar-Travel & Service moest zitten”, aldus De Jong. “Iedereen keek naar Valcar. Zij hadden een drukke dag”, wijst de 28-jarige erop dat de Italiaanse ploeg het gewicht van de koers op zich nam, aangezien ze titelverdedigster en topfavoriete Chiara Consonni in de gelederen hadden. Consonni zou uiteindelijk echter slechts zevende worden.

De Jong kreeg in plaats daarvan vooral tegenstand van een landgenote. “Ik probeerde in positie tien, twaalf te blijven en er dan overheen te komen. Nicole Steigenga versnelde, ze ging hard aan en ik kon haar wiel pakken, waarna ik er net voor de finish voorbij kwam. Het is heel cool!”, aldus De Jong, die op 1 juni de stap naar de WorldTour maakt, als ze voor Liv Racing Xstra gaat rijden.

Voordat het een sprint werd, waren er in de finale nog veel aanvallen. “Natuurlijk wisten we dat de grotere teams op de kasseienstrook door zouden trekken. Van achteren stond de deur open, maar in de laatste ronde kon niemand meer wegkomen. Dus we wisten op het einde dat het een sprint zou worden. Daarna kwam het op positioneren aan. Het was hectisch, maar heel cool.”