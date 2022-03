Tevredenheid bij Jumbo-Visma na openingsetappe Ronde van Catalonië

In een rit die werd overschaduwd door de hartstilstand van Sonny Colbrelli, wiens situatie inmiddels stabiel is, kende Jumbo-Visma geen problemen. De Nederlandse formatie reed de hele dag attent van voren. Dat zag ook sportief directeur Merijn Zeeman. “Het was een listige finale en die zijn we heel goed doorgekomen.”

Het begon al na goed vijftig kilometer koers. Een stevige zijwind zorgde namelijk voor waaiers, waardoor het peloton in twee groepen scheurde. Robert Gesink, Steven Kruijswijk en Rohan Dennis zaten namens Team Jumbo-Visma in de voorste negentienkoppige groep. Het bleek echter geen beslissend moment in de koers, aangezien er na verloop van tijd weer sprake was van een hergroepering.

Waaiergevaar

De openingsetappe van de Ronde van Catalonië draaide uit op een sprint tussen de rappe mannen. Jumbo-Visma wist zich niet te mengen in het sprintgeweld, maar Sam Oomen, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk kwamen wel gewoon in dezelfde tijd als winnaar Michael Matthews over de streep. “Het was een hele pittige dag”, begint Zeeman zijn verhaal op de ploegsite van Jumbo-Visma. “In het midden van de etappe was er een lang stuk met zijwind.”

“Gelukkig waren we goed voorbereid en zaten Steven, Robert (Gesink, red.) en Rohan (Dennis, red.) in de voorste groep. Voor ons was het een perfecte situatie en voor de klassementsrijders die niet mee waren, was het alle hens aan dek. Rohan en Robert hebben Sam en Steven in de slotfase goed afgezet. Het was een listige finale en die zijn we heel goed doorgekomen. Al met al was het een goede en bemoedigende start van deze ronde”, besloot Zeeman.