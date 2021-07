Tevreden bondscoach Sven Vanthourenhout: “Balans is positief”

Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout evalueert de olympische tijdrit. “Remco heeft het absoluut niet slecht gedaan. Hij reed een egale tijdrit, zonder fouten. Voor Wout was dit misschien de wedstrijd teveel, maar uiteraard is ook zijn balans positief.”

“Remco is misschien een klein beetje stilgevallen in de tweede helft, maar ik vond hem echt een goede tijdrit rijden,” reageerde Vanthourenhout tegen Sporza. “Hij maakte geen fouten en reed een vrij egale wedstrijd. Ik denk dat al wat beter was, boven de verwachtingen zou geweest zijn. Hij mag positief terugblikken.”

“Of het verwachtingspatroon voor Remco moet bijgesteld worden in de nabije toekomst? Dat hadden we intern al gedaan”, zegt de bondscoach. “We wisten na de Giro dat het niet gemakkelijk zou zijn. Maar een topachtplaats was wel realistisch, vonden we. Niet gemakkelijk in dit deelnemersveld, maar net haalbaar. Hij is ook in die buurt geëindigd en mag tevreden zijn.”

Over een eventuele WK-selectie wilde Vanthourenhout zich nog niet uitspreken. “Tussen Knokke en Brugge krijgen we uiteraard een heel ander, vlak parcours. We gaan zien wat we daarmee doen. Dat Lampaert genoemd wordt, lijkt me niet onlogisch, maar voor alle duidelijkheid: Remco heeft vandaag in mijn ogen zeker niet ontgoocheld. Hij rijdt trouwens zeker de wegrit als de tijdrit op het EK.”

Nuchter

Over Wout van Aert had ook Vanthourenhout het gevoel dat dit de koers teveel geweest was. “Dat merkte je in het tweede gedeelte. Uitgerekend wanneer Roglic versnelt, viel Wout stil. Had hij zijn tempo kunnen aanhouden, deed hij mee voor zilver en brons. Maar hij was niet weerbaar genoeg om nog mee te doen. Opvallend: in de wegrit waren de mannen die uit de Tour kwamen de beteren, vandaag net niét.”

“Maar de uiteindelijke balans is natuurlijk positief”, ging Vanthourenhout voort. “Ikzelf ben altijd nuchter gebleven. Voor hetzelfde geld ga je zonder medailles naar huis, want het blijft een dunne lijn. En iedereen maakt hier een doel van. Wout pakt in de wegrit zilver, ik heb in die wegrit een mooi team gezien en ook in de tijdrit heeft niemand teleurgesteld. We kunnen onze Spelen mooi afsluiten.”

Vanthourenhout draait de knop nu helemaal om richting het WK in eigen land. “Het klopt dat de tijdrit op het WK veel meer op het lijf van Wout geschreven is. Maar dat geldt ook voor Ganna en Küng. Wellicht zullen dat ook de drie zijn die voor de medailles gaan strijden in Brugge.”