Teuntje Beekhuis verlaat Jumbo-Visma na drie jaar

Teuntje Beekhuis vertrekt aan het einde van het seizoen bij Jumbo-Visma. De 27-jarige renster heeft een contract getekend bij Uno-X, de ploeg waarvoor ook de Nederlandse Anouska Koster rijdt.

Beekhuis is een van de rensters die sinds de oprichting van Jumbo-Visma in 2021 bij de ploeg zit. De afgelopen jaren reed de renster vooral veel in dienst van kopvrouwen als Marianne Vos. Haar beste resultaat bij het team is een zevende plaats in de RideLondon Classique.

Beekhuis is de eerste uittredende transfer van Jumbo-Visma dit jaar. Bij Uno-X heeft ze een contract voor twee jaar getekend.