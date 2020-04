Teunissen over de virtuele Ronde: “Een mooi gebaar voor onze sponsoren” zaterdag 4 april 2020 om 14:31

Zondag staat de Ronde van Vlaanderen op het programma. Niet de échte, maar wel de Lockdown Edition. Deze wordt via BKool verreden. “Het is een mooi gebaar voor onze sponsoren”, reageert Mike Teunissen, de enige Nederlander aan de start. “Voor hen is het ook een andere tijd.”

Niet alleen de sponsoren zijn blij met deze virtuele wedstrijd, ook Teunissen zelf is dat. De coureur van Jumbo-Visma heeft door de 32 kilometer lange wedstrijd weer iets om naar uit te kijken. “Het is wel gewoon koers”, lacht hij bij radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken. “Ik vind het ook wel mooi om eens iets anders te doen.”

De virtuele Ronde van Vlaanderen wordt zondag vanaf 15.30 uur uitgezonden via Sporza. Naast Teunissen staan ook toppers als Alberto Bettiol, Remco Evenepoel en Wout van Aert aan de start. “Ik merk aan de reacties dat veel mensen het fijn vinden dat er een keer iets anders gebeurt, dat er iets van livesport is”, eindigt hij. “Laten we hopen dat het een succes wordt.”