Teunissen opnieuw derde in Noorwegen: “Ik ben misschien wat te laat aangegaan”

Mike Teunissen kwam in de voorlaatste etappe van de Ronde van Noorwegen opnieuw als derde over de streep, achter ritwinnaar Mads Pedersen en Alexander Kristoff. De renner van Jumbo-Visma is met nog één etappe te gaan ook nog altijd de nummer drie in het algemeen klassement.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

Jumbo-Visma reed zich in de etappe van en naar Jørpeland nadrukkelijk in de kijker. De geelzwarte formatie trok met Jonas Vingegaard, George Bennett, Chris Harper en Tobias Foss meerdere keren ten aanval om zo de concurrentie onder druk te zetten. Uiteindelijk kwam alles samen en was een sprint met een uitgedunde groep onvermijdelijk. Teunissen was de afmaker met dienst, maar strandde dus op een derde plaats.

“Het plan was om de koers vanaf de start hard te maken”, aldus Teunissen. “Dat is redelijk goed gelukt. Maar het was niet voldoende om met de juiste groep weg te rijden of om de sprinters te lossen. De jongens hebben echt flink koers gemaakt en ik had ze graag willen belonen met een overwinning. Helaas waren er twee sneller. Misschien dat ik achteraf mijn sprint wat te laat ben aangegaan.”

Vandaag staat de slotetappe naar Stavanger op het programma. Teunissen kijkt met vertrouwen vooruit. “Zondag is nog een lastige etappe, voornamelijk over het parcours van de Hammer Series. Daar heb ik persoonlijk mooie herinneringen aan. Dat is wel mooi.”