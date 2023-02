Teunissen debuteert in Le Samyn: “Bij Jumbo-Visma sloegen we veel wedstrijden over”

Mike Teunissen reed zaterdag naar een elfde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en ook in Le Samyn mikt hij vandaag op een goede uitslag. Het is voor het eerst dat de Nederlander aan de start staat van de doordeweekse semiklassieker. In gesprek met Het Nieuwsblad vertelt hij over zijn ambities en zijn vertrek bij Jumbo-Visma.

“Ik kan niet ontkennen dat sinds mijn ritwinst in de Tour in 2019 er de klad een beetje is ingekomen. Het zou dus een beetje raar zijn om te spreken van persoonlijke ambities”, begint Teunissen. “Maar je hebt gelijk: zonder Biniam is deze ploeg bereid om iedereen kansen te geven. Nu is het aan mij om die kansen te pakken.”

Er is niets mooier dan ‘de koers kleuren’, stelt de 30-jarige renner. “Maar is het niet raar om te zeggen dat ik een semiklassieker ga winnen als je beste resultaat in 2022 een twaalfde plaats in de E3 Harelbeke was? Probeer maar eens een koers te winnen tegenwoordig!”

“Ach, ik ben al blij dat ik dit jaar veel mag koersen”, gaat Teunissen door. “Bij Jumbo gingen we voor de klassiekers op hoogtestage en sloegen we veel wedstrijden over. Ik heb dit jaar al op Mallorca gereden en stond aan de start in Valencia. Dat zijn koersen die ik vroeger niet reed omdat ik de hele tijd op een berg zat. Le Samyn, da’s bijvoorbeeld een koers die ik nog nooit heb gereden. Een mooie koers, een onderschatte koers ook. Probeer maar eens, zei de ploeg. Dit is zo’n kans die ik moet proberen te grijpen.”

Biniam Girmay steunen

Teunissen benadrukt ook dat Intermarché-Circus-Wanty geen kleine ploeg meer is. “Deze ploeg heeft overal kansen en met Girmay hebben we een unieke renner in de rangen, iemand die hier en daar wel wat steun kan gebruiken. En daarvoor hebben ze mij aangetrokken. Ik sta een aantal trapjes lager dan iemand als Biniam Girmay. Ik vind het ook prettig om te werken voor een renner die de koers kan winnen en kijk er dus naar uit om met hem de klassiekers te rijden. Het zal anders zijn dan met Wout (van Aert, red.), maar daarom niet minder leuk.”

