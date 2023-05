Terug van weggeweest: Sanne Cant en Julie De Wilde maken rentree na blessures

Sanne Cant en Julie De Wilde waren beiden langere tijd uit de roulatie na een zware val, maar keren dinsdag alle twee terug in koers. De rensters maken onderdeel uit van de selectie van Fenix-Deceuninck voor de Lotto Thüringen Ladies Tour (23-28 mei). Ook Ceylin del Carmen Alvarado en Aniek van Alpen staan aan de start voor de Belgische formatie.

Cant kwam ten val in Parijs-Roubaix. Ze was in de finale het voornaamste slachtoffer van een grote crash in de favorietengroep. De veertienvoudig Belgisch kampioene veldrijden moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis van Rijsel. Daar werd ze gehecht aan twee hoofdwonden, eentje op haar voorhoofd en de andere onder haar oog. Goed twee weken later kon ze haar eerste fietsritje weer maken en na ruim zes weken kan ze de competitie dus weer hervatten.

Voor De Wilde is het nog wat langer geleden dat ze een rugnummer opspeldde. Ze kwam niet meer in actie sinds de Classic Brugge-De Panne, waar ze hard onderuit ging. In het ziekenhuis werd aanvankelijk een barstje in haar schouderblad vastgesteld, maar later bleek het toch om een breuk te gaan.

Naast Cant, De Wilde, Alvarado en Van Alphen staan ook Christina Schweinberger en Laura Süßemilch nog aan de start van de Lotto Thüringen Ladies Tour voor Fenix-Deceuninck.