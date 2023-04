Terug van weggeweest: Pantano maakt comeback na vierjarige schorsing

Jarlinson Pantano keert terug in het peloton. De 34-jarige Colombiaanse klimmer, die voor vier jaar was geschorst vanwege het overtreden van de antidopingregels, heeft een contract getekend bij clubploeg EPM-Scott.

Pantano testte in februari 2019 positief op EPO bij een controle buiten competitie. De renner werd vervolgens op non-actief gesteld, zette een punt achter zijn carrière en werd in mei 2020 (met terugwerkende kracht) voor vier jaar geschorst door de UCI. Het antidopingtribunaal van de internationale wielerunie achtte de coureur schuldig aan een overtreding van de antidopingregels en legde hem een schorsing van vier jaar op, tot 14 april 2023.

Pantano, die altijd heeft volgehouden onschuldig te zijn, kan nu dus weer koersen en zal dat ook doen in het tenue van EPM-Scott, een Colombiaanse clubploeg. Pantano is niet de enige ex-profwielrenner binnen de selectie van EPM-Scott. Ook Daniel Muñoz (ex-Androni Giocattoli-Sidermec) en Cristian Camilo Muñoz (oud-renner van UAE Emirates) komen uit voor deze formatie.

Toursucces

We kennen Pantano nog van zijn succesvolle periodes bij Colombia-Coldeportes, IAM Cycling en Trek-Segafredo. Voor de Zwitserse wielerformatie IAM Cycling won hij etappes in de Tour de France en de Ronde van Zwitserland. Na het verdwijnen van die ploeg belandde de Colombiaan bij Trek-Segafredo, waar hij dagsucces behaalde in de Ronde van Catalonië, maar dus ook positief testte op EPO.