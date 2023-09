woensdag 13 september 2023 om 08:53

Terug van weggeweest: Louis Meintjes maakt rentree in Giro della Toscana

Louis Meintjes maakt vandaag, goed twee maanden na zijn valpartij in de Tour de France, zijn rentree in het wielerpeloton. De Zuid-Afrikaanse klimmer maakt namelijk deel uit van de selectie van Intermarché-Circus-Wanty voor de Giro della Toscana.

De 31-jarige Meintjes liep in de voorbije Ronde van Frankrijk bij een val een gebroken sleutelbeen op en was vervolgens langere tijd uit de roulatie, maar heeft nu dus weer groen licht gekregen om te koersen. De renner zal vandaag in actie komen in de Giro della Toscana en is morgen ook van de partij in een andere Italiaanse najaarswedstrijd, de Coppa Sabatini.

Zijn werkgever Intermarché-Circus-Wanty rekent vandaag in de Giro della Toscana ook op de Fransen Lilian Calmejane en Alexy Faure Prost, de Belg Laurens Huys, Duitser Georg Zimmermann en de Italiaan Francesco Busatto. Faure Prost en Busatto komen normaal uit voor opleidingsploeg Circus-ReUz-Technord, maar mogen vandaag weer eens proeven van het grote werk.

Comeback-koers

In de Giro della Toscana zien we overigens niet alleen de terugkeer van Meintjes, maar ook van Tadej Pogacar en Richard Carapaz. De Sloveen kwam sinds de wereldkampioenschappen in Glasgow niet meer in actie, terwijl Carapaz – net als Meintjes – terug is van een langere revalidatie. De Ecuadoraan viel eveneens uit in de voorbije Tour.