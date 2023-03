Terpstra over driestrijd in de Ronde: “Dicht Van Aert en Van der Poel net iets meer kans toe”

Niki Terpstra blikt in zijn column voor Het Nieuwsblad vooruit op de Ronde van Vlaanderen. De oud-winnaar van Vlaanderens Mooiste staat uitgebreid stil bij de winstkansen van de drie topfavorieten: Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tadej Pogačar.

Terpstra schuift Van der Poel en Van Aert naar voren als de twee grootste kanshebbers. “Zij zijn de echte specialisten: explosief op de korte klimmetjes, voldoende uithoudingsvermogen én ze hebben allebei een sprint in de benen. Van Aert is meer de diesel van de drie. Hij wordt beter en beter. Dat kon je overduidelijk zien in Gent-Wevelgem. De korte, explosieve sprintjes van Mathieu waren zijn achilleshiel geworden. Dat probleem heeft hij in de E3 mooi getackeld door vroeger aan te gaan. Daar vond hij de sleutel.”

“Van der Poel liet in Milaan-San Remo al zien dat hij bizar goed in vorm is”, vervolgt Terpstra. “Hij is gemaakt voor de Ronde. Alles wat erin zit, kan hij goed. Een ander voordeel dat Van der Poel heeft, is dat hij de koers al twee keer op zijn palmares heeft staan. Dat kan toch spelen als ze straks met z’n drieën naar de meet zouden gaan. Dan heeft hij de beste kaarten om te pokeren. Mathieu koerst meer op instinct. Hij is onvoorspelbaarder dan Wout, die toch vaker vertrouwt op het plannetje dat vooraf is uitgekiend. Mathieu durft daar van af te wijken en zijn eigen koers te rijden.”

“Als iedereen tegen zijn limiet zit, kan Pogačar voor de afscheiding zorgen”

En dan hebben we nog Pogačar, die vorig jaar in zijn eerste Ronde van Vlaanderen indruk maakte, maar na een knotsgekke laatste kilometer genoegen moest nemen met een vierde plaats. “Hij moet toch rekenen op een zware koers”, denkt Terpstra. “Als de favorieten fris aan de tweede keer Oude Kwaremont komen, dan zie ik hem daar Van Aert en Van der Poel niet losrijden. Als je nog energie over hebt, poef je daar zomaar naar boven.”

“Maar als iedereen daar al tegen zijn limiet zit, dan lijkt het wel Alpe d’Huez waarbij je van steen naar steen hotst. Dan kan Pogačar zijn klimvermogen aanspreken en voor de afscheiding zorgen. Hij sleept tenslotte een tiental kilo minder mee. Al dicht ik Van Aert en Van der Poel in Vlaanderen toch nog net iets meer kans toe.”