Terpstra en Havik staan leiding Wooning Zesdaagse af aan De Vylder en Hesters

De derde dag van de Wooning Zesdaagse heeft nieuwe leiders opgeleverd. Lindsay De Vylder en Jules Hesters wonnen de lange jacht en namen aan het eind van deze avond de gele trui over van Niki Terpstra en Yoeri Havik, die nu zijn afgezakt naar de derde plaats in Ahoy Rotterdam.

De Vylder en Hesters werden voorafgaand aan de zesdaagse al bij de favorieten gerekend en niet onterecht. De 27-jarige De Vylder won vorige maand nog de Zesdaagse van Gent aan de zijde van Robbe Ghys en haalde eerder dit jaar het podium van het WK in Saint-Quentin-en-Yvelines. Samen met Fabio Van den Bossche reed hij naar de bronzen medaille. Hesters (24) veroverde brons in de afvalkoers tijdens de Europese kampioenschappen in München, maar won in het verleden ook al twee keer de Talents Cup in Rotterdam.

Op de derde dag sloegen De Vylder en Hesters hun slag in de lange jacht, een koppelkoers over 40 minuten. Het Belgische koppel reed samen met de duo’s Philip Heijnen-Tim Torn Teutenberg en Elia Viviani-Vincent Hoppezak aan de leiding op het moment dat de gouden buzzer werd ingedrukt op het middenterrein. De Vylder klopte Heijnen en Viviani aan de tussensprint en harkte zo tien punten binnen. Uiteindelijk haalden de Belgen ook het volle pond in dit hoofdnummer van de avond.

De Vylder en Hesters gingen na de lange jacht aan de leiding in het algemeen klassement, maar de verschillen tussen de topkoppels bleven klein. Desondanks stonden de Belgen ook aan het eind van de dag bovenaan in de stand. Viviani en Hoppezak staan in dezelfde ronde, maar hebben twaalf punten minder. Terpstra en Havik moesten afstand doen van het geel en zijn nu derde, op een ronde achterstand. Ook Philip Heijnen-Tim Torn Teutenberg en Roger Kluge-Cees Bol zijn nog volop in de race voor het podium.

Heijnen en Teutenberg kwamen weer sterk voor de dag. Ze wonnen de eerste koppelkoers en later op de avond was het opnieuw raak. Heijnen liet nog maar eens zien waarom hij de Nederlands kampioen achter de derny is, want samen met gangmaker Erik Schoefs was hij heer en meester in de wedstrijd met de iconische brommertjes. Het jonge koppel trok dan aan het eind van de dag nog een keer aan het langste eind in de supersprint. De andere dernyrace was een prooi voor Kluge.

Verder wonnen Terpstra en Havik wel de koppelafvalkoers, zegevierden Viviani en Hoppezak in de koppeltijdrit over 200 meter met een eindtijd van 10,341 seconden (69,626 per uur) en won Hoppezak ook de individuele afvalkoers. Vanzelfsprekend werd Raymond Kreder nog in het zonnetje gezet. De koppelpartner van Mel van der Veekens was weer van de partij en kreeg een grote knuffelbeer uitgereikt van de organisatie, nadat hij gisterochtend vader was geworden van een dochtertje, Chloë.

De derde avond van de 39e Wooning Zesdaagse heeft de volgende stand opgeleverd. 📊 pic.twitter.com/S3SmMO8fgE — Wooning Zesdaagse (@zesdaagse) December 8, 2022

GPN / Provato Sprint Cup

Harrie Lavreysen behield de koppositie in het klassement om de GPN Provato – Sprint Cup. Nadat hij de snelste tijd had geklopt in de kwaliticatie over 200 meter in een eindtijd van 10,022 seconden (goed voor bijna 72 per uur), won de olympisch en wereldkampioen de Keirin. In de Sprint Finals moest hij echter zijn meerdere erkennen in Jeffrey Hoogland, die op die manier weer wat inliep op zijn trainingsmaatje. Het verschil tussen de sprinttoppers bedraagt nu vier punten.

Rotterdam Topsport Talents Cup

Joshua Giddings en Jack Brough zijn de nieuwe lijstaanvoerders in de Talents Cup. Het Britse duo won de koppelkoers en kwam daarmee op een puntentotaal van 66. Peter Moore en Nicolas Hamon staan op de tweede plaats met 60 punten. Nederlanders Justus Willemsen en Elmar Abma zijn derde met 52 punten. Zes koppels staan momenteel in dezelfde ronde.