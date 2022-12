Terpstra en Havik blijven aan de leiding na dag twee Wooning Zesdaagse

Niki Terpstra en Yoeri Havik staan ook na de tweede avond van de 39e Wooning Zesdaagse aan de leiding van het klassement. Ondanks de felle strijd op de baan, zijn de verschillen in de stand nauwelijks groter geworden. De duo’s De Vylder-Hesters en Viviani met Hoppezak staan tweede en derde in dezelfde ronde als Terpstra en Havik.

Aanvallen is de beste verdediging, kondigde Havik al aan na de eerste dag van de zesdaagse. Samen met Terpstra probeerde hij initiatief te nemen en viel hij zelfs in de koppelafvalkoers aan, wat de overwinning in dat nummer opleverde. Havik was daarna achter gangmaker Ron Zijlaard ook de beste in de eerste dernyreeks. In de lange jacht over 35 minuten eindigde het duo tweede achter Elia Viviani en Vincent Hoppezak.

Omdat ook de andere topkoppels punten bleven pakken, ontliepen de duo’s in de bovenste regionen van het klassement elkaar aan het eind van deze avond weinig. Verder wonnen Claudio Imhof en Sebastián Mora de korte jacht over 20 minuten, klokte Matias Malmberg en Marc Hester de snelste tijd in de koppeltijdrit met 10,415 seconden en was Lindsay De Vylder de beste in de individuele afvalkoers.

Tim Torn Teutenberg volgde het voorbeeld van zijn partner Philip Heijnen van de eerste dag door ook een dernykoers derny te winnen. Met gangmaker Ron Zijlaard was de jonge Duitser duidelijk de sterkste. Het laatste onderdeel van de dag, de supersprint werd gewonnen door Roger Kluge en Cees Bol. Dat leiders Terpstra en Havik morgen opnieuw op de proef worden gesteld, is de verwachting.

Overigens kwam koppel 13 alleen op de individuele onderdelen in actie. Na een korte nacht en de vreugdevolle gebeurtenis van de geboorte van zijn dochtertje Chloë, was Raymond Kreder niet in staat om deel te nemen aan de tweede avond van de zesdaagse. Daarom reed Mel van der Veekens enkel achter de derny en in de individuele afvalkoers. Kreder en Van der Veekens staan momenteel laatste in het klassement.

GPN / Provato Sprint Cup

Harrie Lavreysen slaagde erin zijn koppositie in de GPN Provato – Sprint Cup vast te houden. Hij breidde zijn puntentotaal uit naar 32 punten. De wereld- en olympisch sprintkampioen klokte de snelste tijd op de 200 meter met 10,321 seconden (69,761 kilometer per uur) en klopte uiteindelijk Jeffrey Hoogland in de finale van het sprinttoernooi. Tomáš Bábek was de sterkste in de Keirin, waarin hij Jeffrey Hoogland en Daan Kool aftroefde.

Rotterdam Topsport Talent Cup

Peter Moore en Nicolas Hamon voeren ook na de tweede avond het klassement aan in de Rotterdam Topsport Talent Cup. Het Amerikaans-Franse koppel heeft intussen 50 punten verzameld, vier meer dan het Britse duo Joshua Giddings en Jack Brough. De Nederlanders Justus Willemsen en Elmar Abma staan derde met zes punten achterstand.

Wooning Zesdaagse Rotterdam 2022

Stand na dag 1

1. / Niki Terpstra-Yoeri Havik – 162 punten

2. / Lindsay De Vylder-Jules Hesters – 130 punten

3. / Vincent Hoppezak-Elia Viviani – 126

4. / Philip Heijnen-Tim Torn Teutenberg – 130 punten en 1 ronde

5. / Roger Kluge-Cees Bol – 92 punten en 1 ronde

6. / Claudio Imhof-Sebastián Mora – 84 punten en 2 ronden

7. / Theo Reinhardt-Moritz Malcharek – 30 punten en 3 ronden

8. / Bartosz Rudyk-Wojciech Pszczolarski – 54 punten en 6 ronden

9. / Denis Rugovac-Matteo Donegà – 20 punten en 6 ronden

10. / Tuur Dens-Louis Pijourlet – 50 punten en 9 ronden

11. / Matias Malmberg-Marc Hester – 52 punten en 12 ronden

12. / Lukas Rüegg-Milan Van den Haute – 14 punten en 13 ronden

13. / Raymond Kreder-Mel van der Veekens – 36 punten en 14 ronden