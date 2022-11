Tenotsberg ontbreekt in parcours Wereldbeker Overijse

De Druivencross Overijse heeft de Tenotsberg uit het parcours van de wereldbekercross gehaald. Dat heeft parcoursbouwer Kurt Vernimmen verteld aan WielerFlits. De klim, die kort na de start lag, moest geschrapt worden omdat het centrum van Overijse heringericht wordt.

Om precies te zijn: enkele straten kunnen door de herinrichting in Overijse niet gebruikt worden door de cross. “De Tenotsberg zit er daarom niet meer in, maar eigenlijk vind ik het parcours zelfs beter dan de vorige jaren. Het klimmen gebeurt nu veel meer op de weides en in de bossen, wat ervoor zorgt dat het een zeer selectieve omloop is”, aldus Vernimmen.

De nieuwe start is ook zwaar, volgens de organisatie. Er zit een klim in tot aan de eerste trappenpartij in het bos. “In die eerste honderden meters liggen er platen met daar matten op, omdat de ondergrond te slecht was”, zegt Vernimmen. Na de trappen duiken de renners de gekende passages in het bos en in de weides in.

Vanaf vrijdag lees je op WielerFlits een uitgebreide voorbeschouwing op de Wereldbeker Overijse (zondag 20 november), inclusief een uiteenzetting van het Vlaams-Brabantse parcours.