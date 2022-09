Teleurstellende Ganna verliest tijdrittitel: “Afgelopen dagen nog positieve signalen”

Filippo Ganna startte zondag als een van de grote favorieten voor de titel op het WK tijdrijden, maar kwam niet verder dan de zevende plaats. Een flinke tegenvaller, vond ook de uittredend wereldkampioen. “Het ging niet goed”, verzuchtte Ganna in gesprek met tuttobiciweb.

“Als ik naar de andere kant van de wereld kom, is dat niet om alleen een shirt te dragen of een nummer op te spelden, maar omdat ik doelen heb”, vervolgt de 26-jarige tijdritspecialist, die op 8 oktober het werelduurrecord aanvalt. “Helaas draaiden mijn benen niet zoals ik wilde. Toen ik vanochtend opstond, had ik al geen goed gevoel.”

Uiteindelijk gaf Ganna bijna een minuut toe op de verrassende winnaar Tobias Foss. “Het is jammer, want in de afgelopen dagen waren de signalen juist positief. Ik heb waarden gereden die hoop gaven. Ik ben teleurgesteld, maar dat hoort bij koersen. Als ik gewonnen had, was iedereen blij, maar deze zevende plek is de tegenvaller van het jaar. Het spijt me vooral ten opzichte van mijn familie en vrienden die vroeg zijn opgestaan om naar me te kijken.”