Teleurgestelde Warren Barguil: “Niet gekomen om negende te worden”

Warren Barguil eindigde vorig jaar als vijfde in de Waalse Pijl en werd in 2020 zelfs vierde, maar gisteren moest hij genoegen nemen met een negende plek. De Fransman was daar niet tevreden mee. “Ik ben erg teleurgesteld”, zegt de 30-jarige renner op de site van zijn ploeg Arkéa-Samsic.

“Ik kwam hier niet om negende te worden”, vervolgt Barguil. “De jongens hebben geweldig gewerkt, maar helaas raakten we elkaar kwijt in de finale. Ik ben zelf ook verantwoordelijk. Ik moest op de laatste beklimming van de Muur van Hoei van ver komen. Ik had geen geweldige dag, gewoon ok.”

“Het is een plek bij de eerste tien, dat is ook weer niet zo slecht. Het was niet helemaal vreselijk natuurlijk. Maar het is wel frustrerend, want ik kwam naar deze koers om op zijn minst bij de eerste vijf te rijden”, aldus Barguil, die onlangs nog op het podium van de Brabantse Pijl stond. Eerder dit jaar won hij al een etappe in Tirreno-Adriatico en de GP Miguel Indurain.