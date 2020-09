Teleurgestelde Bol: “We hebben een paar verkeerde beslissingen genomen” dinsdag 8 september 2020 om 17:53

De trein van Team Sunweb oogde ook vandaag indrukwekkend, maar de Duitse formatie slaagde er op het moment suprême niet in om sprintkopman Cees Bol op ideale wijze te piloteren. “Dit is echt klote. We hebben vandaag een paar verkeerde beslissingen genomen, maar iedereen draagt daar aan bij”, zo reageert Bol bij de NOS.

Bol moest na een zeer nerveuze etappe genoegen nemen met de achtste plek. “We hebben het voor de wedstrijd over iets gehad en dat doen we verkeerd in de finale. Als je niet in de ideale positie zit, is het onmogelijk om langs het peloton te gaan. Het gevolg is dat de vijfde man in de wind komt te zitten en dat gebeurde dus ook.”

“Ik zat in de laatste kilometer constant in de wind. Ik zat dus niet goed en toen ik aanging was ik al naar de klote. Ik ben wel boos, maar ben ook wel iemand die hier snel overheen stapt. We zullen straks, over een halfuurtje, ook wel de goede dingen zien. Dit is nog eens een bevestiging van de goede benen van iedereen. We zijn goed genoeg om een finale te rijden.”

Toch overheerst de teleurstelling, zo vlak na de finish. “Ik ben boos, maar wel boos op ons allemaal. Iemand die in volle inspanning een fout maakt, maakt die fout misschien omdat hij niet gecoacht wordt. We zijn allemaal verantwoordelijk. Wielrennen bestaat eigenlijk uit het maken van fouten. Wie de minste fouten maakt, wint de koers. Het is ook normaal om fouten te maken.”