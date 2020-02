‘Tegenvallende’ Sivakov verloor gewicht: “Misschien wel iets te snel” dinsdag 18 februari 2020 om 15:30

Pavel Sivakov begon met hoge verwachtingen aan de Tour de la Provence, maar de Russische klimmer kwam er niet aan te pas op de flanken van de Mont Ventoux. Tim Kerrison, de coach van Sivakov bij Team Ineos, heeft wellicht een verklaring voor het mindere presteren van de jonge renner.

Sivakov verloor in de winter namelijk de nodige kilo’s, in de hoop zo goed mogelijk te presteren tijdens de eerste wedstrijden van het seizoen. “Hij weegt op dit moment net zoveel als tijdens de voorbije Ronde van Polen, een wedstrijd die hij winnend wist af te sluiten. Hij was echt gebrand op een goede prestatie op de Mont Ventoux.”

“Het ging misschien wel te snel”, doelt Kerrison op het gewichtsverlies. “Hij betaalde een prijs tijdens de etappe naar de Ventoux.” Sivakov kwam als dertigste over de streep, op meer dan vier minuten van winnaar Nairo Quintana. “Het is een goede les voor jonge coureurs om de juiste balans te vinden tussen gewicht en kracht”, aldus Kerrison.

Sivakov zelf spreekt niet over zijn gewichtsverlies, maar de beloftevolle ronderenner is wel erg teleurgesteld na een tegenvallende editie van de Tour de la Provence. “Ik was helemaal nergens, ik begon gewoon te voortvarend aan de Ventoux. Ik wilde mezelf echt laten zien, maar ik hoef pas later in topvorm te zijn”, probeert de klimmer zichzelf op te peppen in aanloop naar de Tour de France.