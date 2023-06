Valpartijen in tijdrit Dauphiné: Ben Turner en Geoffrey Bouchard geven op

Het zit Ben Turner dit jaar niet mee. De 24-jarige renner INEOS Grenadiers, die dit voorjaar al de nodige pech kende, heeft moeten opgeven in het Critérium du Dauphiné. Turner kwam tijdens de individuele tijdrit ten val. Het is nog niet duidelijk wat de schade bij de Brit precies is. Naast Turner, ging ook Geoffrey Bouchard onderuit. De Fransman moest de wedstrijd eveneens verlaten.

Turner brak in de Omloop Het Nieuwsblad zijn elleboog en liep bij een val in de Ronde van Vlaanderen een breuk in zijn spaakbeen op. Het Critérium du Dauphiné was zijn eerste wedstrijd sinds de Hoogmis, maar op dag vier sloeg het noodlot alweer toe. Turner kwam in de 31,1 kilometer lange tijdrit ten val en kon zijn weg niet vervolgen.

Hetzelfde gold voor Bouchard, die na zijn val werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook van de 31-jarige renner van AG2R Citroën is nog niet bekend welke blessures hij heeft opgelopen.

Bouchard crashes out of the ITT https://t.co/baWqcBI65B #Dauphine — Radio Critérium du Dauphiné EN 🇬🇧 (@radiotour_en) June 7, 2023