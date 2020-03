Technisch directeur NOC*NSF: “IOC beslist eind mei over doorgaan Spelen” vrijdag 20 maart 2020 om 15:01

Uiterlijk zestig dagen voor het begin van de Olympische Spelen in Tokio wordt wellicht besloten of het evenement doorgaat of wordt afgelast wegens het coronavirus. Dat laat technisch directeur bij NOC*NSF Maurits Hendriks weten.

“Er komt een moment dat iemand op een knop moet drukken: het gaat door of het gaat niet door vanwege alle consequenties”, zegt hij in het radioprogramma Spraakmakers. “Wat ik daarover hoor, dat is niet officieel bevestigd, dus ik moet oppassen dat ook ik niet ga speculeren, is dat dat moment zo’n zestig dagen voor de Spelen ligt. Dat is wat wij nu begrijpen.” Voor 24 juli staat de openingsceremonie gepland, dus teruggerekend wordt eind mei de knoop doorgehakt.

“Een belangrijk punt is: kan je überhaupt nog zeggen dat er straks een situatie is waarin sporters van over de hele wereld een gelijke kans hebben? Er zitten grote verschillen tussen landen; dat hoort wat mij betreft niet bij de sport. Datzelfde geldt voor grote zorgen over het vast kunnen houden van antidopingbeleid en het uitvoeren van controles. Zo kan je een hele lijst van groeiende bezwaren noemen waardoor het ingewikkeld wordt.”

Perspectief

“Tegelijkertijd zeg ik ook: we moeten natuurlijk wel perspectief houden. Juist in een crisis als deze is het belangrijk dat we met elkaar op zoek zijn naar perspectief en dat we met elkaar geloven in het feit dat we hier uitkomen. Dit gaat mij niet om de Spelen, maar over voor ons als samenleving. Perspectief hebben we nodig en daar is het hebben van grote sportevenementen er één van, maar wel op een moment dat het weer gepast is”, aldus Hendriks.

De Olympische Spelen in Tokio staan op de kalender voor 22 juli tot en met 9 augustus.

Wielersport op de Olympische Spelen 2020

BMX Freestyle (1 en 2 augustus)

BMX Racing (30 en 31 juli)

Mountainbike (27 en 28 juli)

Wegwielrennen (25, 26 en 29 juli)

Baanwielrennen (3-9 augustus)