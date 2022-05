Teamsprinters pakken goud in Nations Cup Milton, zilver voor sprintvrouwen

De Nederlandse teamsprinters hebben bij de Nations Cup-baanwielrennen in het Canadese Milton goud veroverd. Het drietal, dat het moest doen zonder Harrie Lavreysen, rekende in de finale af met het door Theo Bos gecoachte China.

In Milton ontbrak dus Harrie Lavreysen, maar Jeffrey Hoogland, Sam Ligtlee en Tijmen van Loon wisten toch de finale te halen. In de kwalificatie zette Nederland nog de derde tijd neer, waarna het drietal in de eerste ronde sneller was dan het B-team van China. In de finale om het goud werd ook de A-ploeg van China verslagen. Het brons was voor Duitsland.

Op de teamsprint bij de vrouwen was er zilver voor Nederland. Laurine van Riessen, Kyra Lamberink en Steffie van der Peet wisten in de eerste ronde Japan te verslaan. In de finale om het goud bleek wereldkampioen Duitsland te sterk. Het verschil in de eindstrijd was zes tienden van een seconde. Canada pakte het brons.

De ploegenachtervolging bij de mannen was Australië de snelste in de finale om het goud. Zij klopten Italië, terwijl Duitsland de strijd om het brons won. Bij de vrouwen werd het goud op de ploegenachtervolging gewonnen door Italië, voor Australië en de Verenigde Staten.